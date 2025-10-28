PVV nipt de grootste bij scholieren, net voor D66

DEN HAAG (ANP) - Net als in 2023 heeft de PVV de scholierenverkiezingen gewonnen, meldt ProDemos, de organisator van de verkiezing. De partij van Geert Wilders behaalde 19,97 procent van de stemmen, iets meer dan D66 dat 19,5 procent scoorde. Op basis hiervan zou de PVV 32 zetels behalen en D66 31 zetels. GroenLinks-PvdA eindigde met 10,3 procent van de stemmen als derde, omgerekend zijn dat 16 zetels.

In 2023 was de PVV met 15,8 procent van de stemmen ook de grootste partij. Forum voor Democratie, dat in 2023 ruim 13 procent scoorde, blijft dit jaar steken op 3,2 procent.

Opmerkelijk volgens ProDemos is de populariteit van de partij NL PLAN, die 5,5 procent van de stemmen krijgt. Ook haalt nieuwkomer Vrede voor Dieren met een kleine 1 procent de kiesdrempel.

"De uitslag van de scholierenverkiezingen is geen voorspeller van de daadwerkelijke uitslag van de Tweede Kamerverkiezing op woensdag 29 oktober", meldt de organisator. Ruim 165.000 scholieren en studenten brachten hun stem uit.