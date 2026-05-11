OM ziet toename jeugdige verdachten van zware misdrijven

DEN HAAG (ANP) - Het Openbaar Ministerie ziet een toename van het aantal jeugdige verdachten. Jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar komen sinds 2024 vaker met de politie en het OM in aanraking. Daarbij valt vooral de zwaarte van de gepleegde misdrijven op, meldt het OM in het maandag gepubliceerde jaarbericht over 2025.

Het gaat om overvallen, explosievenbezit, brandstichting, bedreiging, vrijheidsberoving en (pogingen tot) doodslag of moord. In 2024 registreerde het OM al 14 procent meer minderjarige verdachten van zulke misdrijven, terwijl het aantal volwassen verdachten van dit soort feiten met 4 procent daalde. In 2025 nam het aantal minderjarige verdachten van zwaardere feiten opnieuw met 5 procent toe.

Jongeren worden regelmatig geronseld om geweldsdelicten te plegen, onder andere vanuit criminele netwerken. "Vergeleken met twee jaar geleden is het aandeel van minderjarigen bij dergelijke feiten met bijna een kwart gestegen. Dat is een zorgelijke ontwikkeling, hoewel de totale instroom van jeugdige verdachten van misdrijven ten opzichte van de jaren 2000-2018 nog steeds fors is afgenomen", aldus het OM.