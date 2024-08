Oekraïne ziet geen tekenen van militaire opbouw Belarus

KYIV (ANP/RTR) - De Oekraïense autoriteiten zeggen nog geen tekenen te zien dat buurland Belarus daadwerkelijk bezig is met een troepenopbouw in het grensgebied. Belarus verklaarde eerder wel dat tanks naar de grens gaan, maar de Oekraïense grensbewakingsdienst denkt dat die mededeling vooral was bedoeld om de druk op Oekraïne op te voeren.

Belarus is een bondgenoot van Rusland en kondigde afgelopen weekend aan dat het versterkingen naar de grens stuurt. Het land verweet Oekraïne het Belarussische luchtruim te schenden met drones. Als Belarus inderdaad een troepenmacht naar de grens stuurt, kan Oekraïne besluiten om ook versterkingen te sturen. Dat zou betekenen dat op andere plaatsen minder manschappen beschikbaar zijn.

Een woordvoerder van de Oekraïense grensbewakingsdienst zei dat Belarus "meespeelt met Rusland" en dat de afgelopen dagen geen noemenswaardige militaire verplaatsingen zijn waargenomen aan de Belarussische kant van de grens. Volgens de zegsman zal waarschijnlijk wel een verplaatsing van Belarussische manschappen en materieel plaatsvinden om de indruk te wekken dat er iets gebeurt. "Dat gebeurt dan mogelijk op kleine schaal."