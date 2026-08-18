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Oekraïner in Duitsland veroordeeld voor sabotage bij pakketdienst

Samenleving
door anp
dinsdag, 18 augustus 2026 om 12:55
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STUTTGART (ANP/DPA) - De Duitse rechter heeft een 30-jarige Oekraïner veroordeeld tot vijftien maanden gevangenisstraf voor sabotage namens Rusland. Twee anderen werden vrijgesproken. Ze werden ervan beschuldigd dat ze hadden meegewerkt aan het in kaart brengen van Duitse logistieke lijnen van een pakketbezorger om later een brandaanslag uit te voeren in opdracht van een Russische inlichtingendienst.
De drie verdachten waren betrokken bij het versturen van twee pakketten met gps-trackers erin, georganiseerd door de Russische staat, oordeelde de rechter. Dat was in maart vorig jaar. Toch is niet bewezen dat er ook een plan lag om zo informatie te verzamelen die gebruikt kon worden om later zoveel mogelijk schade te berokkenen met brandbommen, zoals de aanklager stelde.
Twee verdachten werden vrijgesproken, omdat niet bewezen is dat ze wisten dat ze bezig waren met sabotage. De 30-jarige wist dat wel, aldus de rechter.
De drie werden gepakt voor er brandbommen konden worden verzonden.
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