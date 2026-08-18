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Schoonmakers staken op Schiphol tegen verlaging ziektegeld

Economie
door anp
dinsdag, 18 augustus 2026 om 12:54
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SCHIPHOL (ANP) - Schoonmakers staken woensdag op Schiphol uit onvrede over de nieuwe cao, meldt FNV. Het ziektegeld wordt verlaagd en dat kan volgens de vakbond grote financiële gevolgen hebben voor schoonmakers. Het is niet de bedoeling dat stakingen tot vertragingen voor reizigers leiden.
Schoonmakers verzamelen zich woensdag op de luchthaven om actie te voeren van 12.15 uur tot 14.15 uur. Zo'n 350 schoonmakers doen mee aan de actie, aldus FNV. De verlaging van het ziektegeld houdt in dat werknemers die korter dan zes jaar in de sector werken geen volledig loon meer krijgen bij ziekte.
"We roepen Schiphol als een van de grootste opdrachtgevers op om onze eisen te ondersteunen en druk uit te oefenen op de schoonmaakbedrijven", stelt bestuurder FNV Schoonmaak Herrie Hoogenboom.
De staking op Schiphol is onderdeel van een reeks acties van de schoonmakers, nadat zij het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao hebben afgewezen. Ruim 80 procent van de FNV-leden heeft het weggestemd.
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