ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Oekraïners in Nederland: Poetin verstaat alleen de taal van macht

Samenleving
door anp
zaterdag, 16 augustus 2025 om 11:08
anp160825086 1
DEN HAAG (ANP) - Het topoverleg tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin was een 'diplomatiek verlies'. Dat zegt de woordvoerder van Oekraïners in Nederland, Oleksandr Tomashchuk. "Je kunt Poetin niet overtuigen om iets te doen door aardig tegen hem te zijn. Poetin verstaat alleen de taal van kracht en macht."
Tomashchuk wijst erop dat tijdens de gesprekken in de stad Anchorage in Alaska de beschietingen in Oekraïne gewoon doorgingen. "Het is walgelijk dat op hetzelfde moment in Oekraïne luchtaanvallen plaatsvonden."
De reactie van Trump na afloop van de gesprekken, die geen akkoord opleverden, noemt de voorman van de Oekraïners in Nederland eveneens opmerkelijk. "Trump schept altijd graag op over wat hij heeft bereikt, maar nu was hij opvallend stil. En het tweede deel van de gesprekken vond niet eens plaats. De feiten spreken voor zichzelf."
'Gesprek kan twee kanten opgaan'
Tomashchuk verwacht dat het gesprek dat maandag plaatsvindt tussen Trump en de Oekraïense president Volodymyr Zelensky twee kanten op kan gaan. "Trump kan iets voorstellen dat totaal onaanvaardbaar is, en als Zelensky dat weigert de Amerikaanse steun intrekken en het verder een Europees probleem noemen. Of, en dat hoop ik natuurlijk, Trump ziet in dat Poetin helemaal geen vrede wil. Als hij dan strengere sancties oplegt en de militaire steun opschroeft, is dat de enige manier om deze oorlog te beëindigen."
Zwaardere sancties kunnen voorkomen dat Rusland zijn militaire macht steeds opnieuw kan opbouwen, denkt Tomashchuk. "Je kunt Rusland alleen tot vrede dwingen door de Russische economie te verzwakken, hoewel dat moeilijk is omdat China en India nog wel Russische olie kopen." Meer militaire steun zou Oekraïne meer slagkracht geven. "De militaire macht moet gelijkgetrokken worden. Oekraïne moet de mogelijkheid krijgen om langeafstandsraketten op doelen diep in Rusland te gebruiken."
Vorig artikel

Onderzoek in VS naar 'sensuele' gesprekken Meta-bots met kinderen

Volgend artikel

Seizoen voorbij voor wielrenster Gigante na trainingsongeval

POPULAIR NIEUWS

220433224 l normal none

Zo houd je mos uit je gras

48358454 l normal none

3 signalen dat de mensen om je heen niet echt om je geven

ANP-201062310

De bizarre dwangneuroses van Wim Kieft en René van der Gijp

ANP-532175310

Nieuwe studie: je wordt gelukkiger van minder spullen, maar er is één voorwaarde

shutterstock_2608964187_huge

Tekenen 10 jaar voor diagnose tonen dat je MS krijgt

ANP-449355373

De nare jeugd van Johan Derksen. Verklaart alles?