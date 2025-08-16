Oekraïners in Nederland: Poetin verstaat alleen de taal van macht

DEN HAAG (ANP) - Het topoverleg tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin was een 'diplomatiek verlies'. Dat zegt de woordvoerder van Oekraïners in Nederland, Oleksandr Tomashchuk. "Je kunt Poetin niet overtuigen om iets te doen door aardig tegen hem te zijn. Poetin verstaat alleen de taal van kracht en macht."

Tomashchuk wijst erop dat tijdens de gesprekken in de stad Anchorage in Alaska de beschietingen in Oekraïne gewoon doorgingen. "Het is walgelijk dat op hetzelfde moment in Oekraïne luchtaanvallen plaatsvonden."

De reactie van Trump na afloop van de gesprekken, die geen akkoord opleverden, noemt de voorman van de Oekraïners in Nederland eveneens opmerkelijk. "Trump schept altijd graag op over wat hij heeft bereikt, maar nu was hij opvallend stil. En het tweede deel van de gesprekken vond niet eens plaats. De feiten spreken voor zichzelf."

'Gesprek kan twee kanten opgaan'

Tomashchuk verwacht dat het gesprek dat maandag plaatsvindt tussen Trump en de Oekraïense president Volodymyr Zelensky twee kanten op kan gaan. "Trump kan iets voorstellen dat totaal onaanvaardbaar is, en als Zelensky dat weigert de Amerikaanse steun intrekken en het verder een Europees probleem noemen. Of, en dat hoop ik natuurlijk, Trump ziet in dat Poetin helemaal geen vrede wil. Als hij dan strengere sancties oplegt en de militaire steun opschroeft, is dat de enige manier om deze oorlog te beëindigen."

Zwaardere sancties kunnen voorkomen dat Rusland zijn militaire macht steeds opnieuw kan opbouwen, denkt Tomashchuk. "Je kunt Rusland alleen tot vrede dwingen door de Russische economie te verzwakken, hoewel dat moeilijk is omdat China en India nog wel Russische olie kopen." Meer militaire steun zou Oekraïne meer slagkracht geven. "De militaire macht moet gelijkgetrokken worden. Oekraïne moet de mogelijkheid krijgen om langeafstandsraketten op doelen diep in Rusland te gebruiken."