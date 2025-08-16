ECONOMIE
Seizoen voorbij voor wielrenster Gigante na trainingsongeval

Sport
door anp
zaterdag, 16 augustus 2025 om 11:10
anp160825087 1
BRUSSEL (ANP) - De Australische wielrenster Sarah Gigante komt dit jaar niet meer in actie. Haar ploeg AG Insurance - Soudal meldt dat de 24-jarige renster tijdens een trainingsongeval een breuk in haar dijbeen heeft opgelopen en inmiddels is geopereerd. Gigante was een van de opvallendste rensters in de Tour de France die ze als zesde afsloot. Eerder had ze in de Giro d'Italia twee etappes en het bergklassement gewonnen.
Gigante brak dit jaar door en geldt inmiddels als een van de beste klimsters in het vrouwenpeloton. In de voorlaatste rit van de Tour eindigde ze op de top van de Col de la Madeleine als tweede achter eindwinnares Pauline Ferrand-Prévot.
"Mijn korte fase als Sarah 3.0 was zo fantastisch dat de volgende stap onvermijdelijk Sarah 4.0 moet zijn", schreef Gigante op Instagram bij een foto in een ziekenhuisbed. "Ik ben enorm teleurgesteld dat ik mijn dijbeen heb gebroken, maar de operatie is goed verlopen en ik tel nu al de dagen af dat ik weer mag fietsen."
