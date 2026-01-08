Oekraïners massaal in de kou na aanvallen

DNIPRO (ANP/RTR/AFP) - Russische aanvallen hebben in het zuidoosten van Oekraïne geleid tot grootschalige stroomuitval. Vicepremier Oleksi Koeleba meldt dat meer dan een miljoen consumenten zijn getroffen.

"Er wordt in de regio Dnjepropetrovsk gewerkt aan het herstel van de warmte- en watervoorziening voor meer dan een miljoen klanten", meldt Koeleba op sociale media.

Het ministerie van Energie spreekt over ongeveer 800.000 getroffen klanten. Ook meerdere mijnen zouden met stroomuitval te maken hebben gekregen.

De stroomstoring volgt op Russische aanvallen op infrastructuur. Daardoor viel volgens Oekraïense functionarissen in sommige gebieden bijna de volledige stroomvoorziening weg.