Uitzender Randstad zakt in lagere AEX na verkoopadvies

AMSTERDAM (ANP) - Randstad behoorde donderdag tot de dalers op de Amsterdamse beurs. Zakenbank Jefferies kwam met een negatief rapport over de uitzendsector, waarin Randstad van de kooplijst naar de verkooplijst werd verplaatst. Ook het koersdoel voor het aandeel ging flink omlaag. De beleggingsadviezen voor branchegenoten Adecco en Hays werden ook verlaagd naar verkopen. Randstad zakte 3,5 procent.

De AEX-index noteerde kort na opening van de markt 0,5 procent lager op 973,91 punten. De index zakte een dag eerder 1,3 procent en raakte daarmee verder verwijderd van de grens van 1000 punten. Dinsdag bereikte de AEX op bijna 993 punten nog een nieuw tussentijds recordniveau. De MidKap klom 0,1 procent tot 954,15 punten. De beurs in Frankfurt won 0,1 procent. Londen en Parijs verloren tot 0,3 procent.