Officiële hittegolf over, in De Bilt niet warmer dan 22,0 graden

HOUTEN (ANP) - Van een officiële hittegolf is geen sprake meer, want in De Bilt werd het donderdagmiddag maximaal 22,0 graden. Daarmee werd het geen zomerse dag, waardoor de hittegolf volgens Weeronline na vijf dagen weer voorbij is. Voor een hittegolf zijn minstens vijf zomerse dagen van 25 graden of meer nodig, waarvan er drie tropisch warm zijn met minimaal 30 graden.

De hittegolf in De Bilt begon op zaterdag 28 juni. De laatste drie dagen verliepen tropisch warm. Op dinsdag werd op het hoofdstation een zeldzaam hoge temperatuur van 35,5 graden gemeten. Sinds de start van de metingen in 1901 kwam het pas tien keer eerder voor dat het in De Bilt 35 graden of warmer werd.

Deze afgelopen hittegolf in De Bilt was de 31e sinds 1901. De laatste officiële hittegolf was in augustus 2022. De hittegolf duurde toen acht dagen, van 9 tot en met 16 augustus.

Ook van een regionale hittegolf is geen sprake meer. Deze begon op vrijdag 27 juni in Eindhoven en eindigde donderdag. Ook voor een regionale hittegolf moet het minstens vijf dagen achteren minimaal 25 graden zijn.