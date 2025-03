OM: 18 kinderen Barendrechtse zedenzaak fysiek misbruikt

Het Openbaar Ministerie verdenkt de 45-jarige verdachte van de Barendrechtse zedenzaak van fysiek seksueel misbruik van in totaal achttien kinderen. Mels van B. (45) zou sommigen van hen daarbij slaapmiddelen hebben toegediend. De overige dertien kinderen zijn slachtoffer van andere misdrijven. "Denk daarbij voornamelijk aan het maken van opnames van ze", zei de officier van justitie in de rechtbank in Rotterdam.

Het gaat in totaal om 31 slachtoffers, meisjes van 9 tot 12 jaar. Het misbruik zou hebben plaatsgevonden in Van B.'s woonplaats Barendrecht en in Hoeven (Noord-Brabant) op de camping waar hij veel verbleef. In december was al duidelijk dat het aantal slachtoffers rond de dertig lag. Bij Van B. is ook kinderporno gevonden, daarbij gaat het om andere beelden dan die hij zelf zou hebben vervaardigd.

De verdachte was maandag niet bij de tweede inleidende zitting aanwezig. De families van de kinderen volgden de zitting via een videoverbinding vanuit een andere rechtszaal.

Inleidende zitting in mei

Van B. wordt naar verwachting eind mei opgenomen in het Pieter Baan Centrum voor een onderzoek naar zijn psyche. Hij zal daar volledig aan meewerken, zei zijn advocaat.

De zaak gaat op 20 mei verder met opnieuw een inleidende zitting. Het is nog niet bekend wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld. "Er is nog veel werk te doen", aldus de rechtbankvoorzitter.