Om 19.00 uur had 44 procent gestemd in azc-referendum Haaksbergen

door anp
woensdag, 18 maart 2026 om 20:31
anp180326209 1
HAAKSBERGEN (ANP) - Van de kiesgerechtigde inwoners van Haaksbergen had woensdag om 19.00 uur 44 procent een stem uitgebracht in het referendum over de opvang van asielzoekers. Inwoners kunnen in de Overijsselse plaats tegelijkertijd met de gemeenteraadsverkiezingen hun mening geven over de manier waarop asielzoekers moeten worden opgevangen.
Kiezers krijgen bijvoorbeeld de vraag voorgelegd of er één opvanglocatie moet komen of meerdere. Ze kunnen niet voor of tegen de komst van een azc stemmen en ook niet over het aantal mensen dat moet worden opgevangen. Deze zaken zijn landelijk bepaald.
Tot 19.00 uur was in Haaksbergen 48,2 procent van de kiezers naar een stemlokaal gegaan voor de gemeenteraadsverkiezingen.
shutterstock_1424698355

