Uur voor sluiting stembussen opkomst tussen 40 en 60 procent

Samenleving
door anp
woensdag, 18 maart 2026 om 20:30
DEN HAAG (ANP) - Een uur voor het sluiten van de stembussen loopt het opkomstpercentage voor de gemeenteraadsverkiezingen uiteen. Zo stemde in sommige gemeenten meer dan 60 procent van de stemgerechtigden voor dat tijdstip, terwijl in andere gemeenten ruim 40 procent van de kiezers al naar de stembus was gegaan.
Zo heeft in Moerdijk 47,6 procent zijn of haar stem uitgebracht, en in Tynaarlo 61,6 procent.
In Groningen lag de opkomst iets na 20.00 uur al boven de totale opkomst van vier jaar geleden, bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen. De gemeente meldt dat 54,4 procent van de mensen heeft gestemd, met nog een uur te gaan.
Ook in Steenbergen zijn al meer mensen gaan stemmen dan in 2022. Toen was de opkomst 43 procent, dat ligt nu al op ruim 45 procent.
