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OM begint geen onderzoek naar PVV'er Faber na aangifte wijkagent

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - Het Openbaar Ministerie gaat geen strafrechtelijk onderzoek uitvoeren naar PVV-Kamerlid Marjolein Faber. Dat bevestigt het OM na berichtgeving van website Paternotte. Een Amsterdamse wijkagent deed in september aangifte van smaad en laster tegen Faber om uitspraken die ze over de agent deed tijdens een debat.
Het OM laat weten dat het de aangifte heeft bekeken, maar geen strafbare feiten ziet. Daarmee is de kwestie voor het OM afgedaan, aldus een woordvoerder.
De wijkagent, een vrouw van Marokkaanse afkomst, zou volgens Faber niet neutraal zijn. Tijdens een debat in september haalde het Kamerlid socialemediaberichten van de agent naar voren waaruit dat zou blijken. Ook gebruikte Faber de volledige naam van de agent.
De agent liet na het debat op sociale media van zich horen. De politie Amsterdam en politievakbond ACP schaarden zich achter haar. De ACP noemde het delen van namen van agenten "not done".
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