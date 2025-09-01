ECONOMIE
OM: broer S10 sprong mogelijk van balkon om te ontsnappen

Samenleving
door anp
maandag, 01 september 2025 om 12:57
HAARLEM (ANP) - Het Openbaar Ministerie houdt er rekening mee dat de broer van S10 "geen andere uitweg zag" dan van het balkon te springen toen hij op 16 april in een woning in Amsterdam werd vastgehouden. Dat bleek maandag tijdens een eerste inleidende zitting tegen verdachte Jermandino S. in de rechtbank in Haarlem. S. wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de 24-jarige tweelingbroer van de zangeres. Hij overleed aan de gevolgen van de val.
Het slachtoffer werd op 16 april zwaargewond gevonden op het dak van een garage onderaan de flat aan de Osdorper Ban in Amsterdam. Op 19 juni overleed hij aan zijn verwondingen.
De 24-jarige verdachte uit Hoorn was maandag niet bij de zaak aanwezig. De zangeres woonde de zitting wel bij, samen met onder meer haar moeder.
Voor de zaak zijn nog twee verdachten aangehouden, van wie er een nog vastzit. Een minderjarige is onder voorwaarden vrijgelaten. De officier van justitie verwacht nog meer aanhoudingen.
Astronomen stuiten op piepjonge planeet: “Prachtige en totaal onverwachte ontdekking”

Rusland hoofdverdachte van jammen EU-kopstuk, zegt Brussel

