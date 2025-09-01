Astronomen stuiten op piepjonge planeet: “Prachtige en totaal onverwachte ontdekking”

De ruimte is onmetelijk groot. In ons zonnestelsel draaien slechts acht planeten (sorry, Pluto) hun rondjes rond de zon, maar astronomen schatten dat er in totaal zeker 100 miljard planeten bestaan. De knappe koppen stuitten recent op een gloednieuwe wereld, op zo’n 430 lichtjaar afstand in het Adelaar sterrenbeeld (Aquila). De planeet kreeg de weinig sexy naam WISPIT 2b, maar het verhaal erachter is allesbehalve saai.

De vondst werd gedaan met de Very Large Telescope in Chili, een van de meest geavanceerde sterrenwachten ter wereld. Volgens de onderzoekers is WISPIT 2b een echte planetenbaby. De kosmische klomp is nog maar 5 miljoen jaar oud. Ter vergelijking: ons zonnestelsel is ruim 4,6 miljard jaar oud.

Schitterende stofschijf

“Tijdens korte snapshots van jonge sterren zagen we ineens iets heel bijzonders: een schitterende stofschijf met meerdere ringen,” zegt astronoom Christian Ginski van de Universiteit van Galway in het prachtige West-Ierland. “Toen wisten we dat we moesten checken of er een planeet in verborgen zat. En jawel: daar was WISPIT 2b.”

Wat de ontdekking extra bijzonder maakt: dit is pas de tweede keer ooit dat wetenschappers een planeet in zo’n pril stadium van zijn leven hebben vastgelegd. De eerste keer was in 2018, eveneens met hulp van Ginski.

De jonge gasreus is ongeveer zo groot als Jupiter, maar gloeit nog altijd na van zijn geboorte. Met infraroodwaarnemingen zagen onderzoekers hoe hij letterlijk straalt van de warmte- energie. Rond de planeet bevindt zich bovendien een gigantische schijf van gas en stof, met een straal van maar liefst 380 astronomische eenheden – oftewel 380 keer de afstand tussen de aarde en de zon.

Goudmijn

Voor sterrenkundigen is dit een goudmijn. “Het is een ontdekking die ons begrip van planeetvorming flink vooruit helpt,” zegt masterstudent Jake Byrne. “Toen ik de eerste beelden zag, dacht ik eerlijk gezegd dat het niet echt kon zijn.”

Hoewel we WISPIT 2b nooit met het blote oog zullen zien, is de vondst een bewijs dat de geboorte van nieuwe werelden nog steeds gaande is. Nieuwe werelden duiken soms op waar niemand het verwacht.