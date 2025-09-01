ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Astronomen stuiten op piepjonge planeet: “Prachtige en totaal onverwachte ontdekking”

Wetenschap
door Pieter Immerzeel
maandag, 01 september 2025 om 12:54
WISPIT_2b_discovery
De ruimte is onmetelijk groot. In ons zonnestelsel draaien slechts acht planeten (sorry, Pluto) hun rondjes rond de zon, maar astronomen schatten dat er in totaal zeker 100 miljard planeten bestaan. De knappe koppen stuitten recent op een gloednieuwe wereld, op zo’n 430 lichtjaar afstand in het Adelaar sterrenbeeld (Aquila). De planeet kreeg de weinig sexy naam WISPIT 2b, maar het verhaal erachter is allesbehalve saai.
De vondst werd gedaan met de Very Large Telescope in Chili, een van de meest geavanceerde sterrenwachten ter wereld. Volgens de onderzoekers is WISPIT 2b een echte planetenbaby. De kosmische klomp is nog maar 5 miljoen jaar oud. Ter vergelijking: ons zonnestelsel is ruim 4,6 miljard jaar oud.
Schitterende stofschijf
“Tijdens korte snapshots van jonge sterren zagen we ineens iets heel bijzonders: een schitterende stofschijf met meerdere ringen,” zegt astronoom Christian Ginski van de Universiteit van Galway in het prachtige West-Ierland. “Toen wisten we dat we moesten checken of er een planeet in verborgen zat. En jawel: daar was WISPIT 2b.”
Wat de ontdekking extra bijzonder maakt: dit is pas de tweede keer ooit dat wetenschappers een planeet in zo’n pril stadium van zijn leven hebben vastgelegd. De eerste keer was in 2018, eveneens met hulp van Ginski.
De jonge gasreus is ongeveer zo groot als Jupiter, maar gloeit nog altijd na van zijn geboorte. Met infraroodwaarnemingen zagen onderzoekers hoe hij letterlijk straalt van de warmte- energie. Rond de planeet bevindt zich bovendien een gigantische schijf van gas en stof, met een straal van maar liefst 380 astronomische eenheden – oftewel 380 keer de afstand tussen de aarde en de zon.
Goudmijn
Voor sterrenkundigen is dit een goudmijn. “Het is een ontdekking die ons begrip van planeetvorming flink vooruit helpt,” zegt masterstudent Jake Byrne. “Toen ik de eerste beelden zag, dacht ik eerlijk gezegd dat het niet echt kon zijn.”
Hoewel we WISPIT 2b nooit met het blote oog zullen zien, is de vondst een bewijs dat de geboorte van nieuwe werelden nog steeds gaande is. Nieuwe werelden duiken soms op waar niemand het verwacht.
WISPIT_2b_protoplanetary_disk
Bron: UniladTech

Lees ook

Marsrover bevestigt: ooit water in krater op de rode planeetMarsrover bevestigt: ooit water in krater op de rode planeet
Exoplaneet ontdekt waar het mogelijk vloeibare edelstenen regent uit wolken van metaalExoplaneet ontdekt waar het mogelijk vloeibare edelstenen regent uit wolken van metaal
Uranus in de schijnwerpers: Hoogste tijd voor bezoek aan mysterieuze ijsplaneet en zijn vele manenUranus in de schijnwerpers: Hoogste tijd voor bezoek aan mysterieuze ijsplaneet en zijn vele manen
Mysterieus ruimteobject zet jacht op negende planeet op zijn kopMysterieus ruimteobject zet jacht op negende planeet op zijn kop
Marsrover vindt grootste organische moleculen tot nu toe op rode planeetMarsrover vindt grootste organische moleculen tot nu toe op rode planeet
Vorig artikel

Activistenschepen met hulp voor Gaza keren terug om slecht weer

Volgend artikel

OM: broer S10 sprong mogelijk van balkon om te ontsnappen

POPULAIR NIEUWS

Schermafbeelding 2025-09-02 130630

Werkelijk iedereen irriteert zich aan B&B Vol liefde-Sylwia: "Ze is een kleuter die aandacht wil"

ANP-529476807

Nederlanders boeken al massaal zomervakantie 2026: dit zijn de populairste bestemmingen

192404148_m

Ben je een narcist? Dan is dit het type nieuws waar je naar zoekt

shutterstock_2454169241

Cryptoplatform Bitvavo blijkt snoepwinkel voor oplichters: +151% fraude

ANP-453482900

Internationaal onderzoek toont aan: deze generatie is het ongelukkigst

generated-image (8)

De SGP wil porno verbieden. Een prima idee: porno is slecht