Rusland hoofdverdachte van jammen EU-kopstuk, zegt Brussel

BRUSSEL (ANP) - Bulgarije verdenkt Rusland van het "schaamteloos" verstoren van een vlucht van EU-kopstuk Ursula von der Leyen, bevestigt de Europese Commissie. Het vliegtuig van de commissievoorzitter werd zondagmiddag boven Bulgarije gejamd, waardoor de piloot zonder elektronische navigatiehulp moest landen.

De Bulgaarse autoriteiten denken dat dit kwam door "ongegeneerde verstoring door Rusland", zei de woordvoerder van Von der Leyen maandag. "We zijn ons ervan bewust dat dreigementen en intimidatie een vast onderdeel vormen van Ruslands vijandige daden."

Of het Rusland specifiek om Von der Leyen te doen was, moet Rusland maar beantwoorden, zegt de woordvoerder. Het vliegtuig is uiteindelijk veilig in het Bulgaarse Plovdiv geland. Het incident versterkt volgens haar "alleen maar de toewijding van de Commissie om de hulp aan Oekraïne op te voeren. Natuurlijk zal de EU na dit voorval nog meer blijven investeren in defensie-uitgaven en weerbaarheid".