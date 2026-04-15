OM: 'Damsteker' deed belastende uitspraken in huis van bewaring

AMSTERDAM (ANP) - De 31-jarige Oekraïner Roman D., verdacht van het neersteken van mensen rond de Dam in maart vorig jaar, zei eind vorig jaar tegen gevangenispersoneel over zijn daden dat hij vindt "dat de belastingbetaler uit Europa moet boeten" voor het financieren van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne.

Dat zei het Openbaar Ministerie woensdag tijdens een voorbereidende zitting in de zaak tegen D., die bekend is komen te staan als de Damsteker. D. zou ook tegen de bewaarders hebben gezegd dat hij "expres in de ruggen" van de slachtoffers heeft gestoken, "ter hoogte van de schouderbladen" omdat hij ze op die manier het snelst "naar adem kon laten happen en hij ze dan niet in hun ogen hoefde aan te kijken". Tot slot zou D. hebben opgemerkt dat hij het "zo weer opnieuw" zou doen als hij vrijkomt.

D. stak op klaarlichte dag vijf willekeurige mensen neer. Volgens het OM heeft hij een terroristisch motief gehad. De uitspraken tegen het gevangenispersoneel onderstrepen dit, meent justitie.