ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Wij mensen hebben ook een zwezerik. En hij doet er toe

gezondheid
door Gerard Driehuis
woensdag, 15 april 2026 om 14:39
Thymuskanker_de thymus_AS_2024
De zwezerik, in de medische wereld beter bekend als de thymus, is misschien wel het minst bekende orgaan in ons lichaam – en tegelijk een van de belangrijkere als het gaat om onze afweer. Verstopt achter het borstbeen, boven het hart, doet hij in stilte jarenlang cruciaal werk voor ons immuunsysteem.

De afweerschool in je borstkas

De thymus is het opleidingscentrum voor T-cellen, een speciaal type witte bloedcellen dat een sleutelrol speelt in de verworven (adaptieve) afweer. In het beenmerg ontstaan voorlopers van T-cellen, maar pas in de thymus rijpen ze uit tot volwaardige afweercellen. Daar ondergaan ze een streng selectieproces: T-cellen die nauwelijks reageren op ziekteverwekkers, worden afgekeurd, net als cellen die té heftig reageren op lichaamseigen eiwitten. Alleen T-cellen die goed onderscheid maken tussen “zelf” en “niet-zelf” krijgen groen licht en mogen het lichaam in.
Zonder de opleidingswerkplaats van de thymus zou ons immuunsysteem minder slim – én veel gevaarlijker – zijn.

Zonder thymus geen slimme afweer

Die geselecteerde T-cellen verspreiden zich vervolgens via bloed en lymfe door het hele lichaam. Helper-T-cellen sturen andere immuuncellen aan, cytotoxische T-cellen ruimen virus-geïnfecteerde cellen en kankercellen op, en regulerende T-cellen houden de afweerreactie in toom, zodat het immuunsysteem niet doorslaat en eigen weefsel gaat aanvallen. Ook geheugen-T-cellen, die bij een volgende besmetting zorgen voor een snelle, krachtige reactie, danken hun opleiding aan de thymus – precies het principe waarop vaccinaties zijn gebaseerd.

Een kinderorgaan met levenslange impact

De thymus is vooral groot en actief tijdens kindertijd en puberteit. Daarna krimpt hij en verandert grotendeels in vetweefsel. Lang werd daarom gedacht dat dit orgaan na de puberteit weinig meer voorstelt. Toch blijkt de invloed van de thymus levenslang door te werken. In de jeugd bepaalt hij in hoge mate welke T-cellen worden toegelaten tot ons immuunarsenaal en hoe scherp de grens tussen lichaamseigen en lichaamsvreemd is. Dat heeft gevolgen voor onze gevoeligheid voor infecties, allergieën en auto-immuunziekten op latere leeftijd.
De zwezerik is de onzichtbare afweerschool in je borstkas waar T-cellen leren wat ze wél en níét mogen aanvallen.
De ogenschijnlijk onbelangrijke zwezerik blijkt daarmee een essentiële regisseur van onze afweer. Een klein en vaak vergeten orgaan, maar zonder zijn stille opleidingswerk zou ons immuunsysteem een stuk minder slim – en een stuk gevaarlijker – zijn.

loading

POPULAIR NIEUWS

Loading