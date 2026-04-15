FT: BBC gaat 2000 banen schrappen, ongeveer 10 procent van totaal

LONDEN (ANP) - De Britse nationale omroep BBC is van plan 2000 banen te schrappen oftewel ongeveer 10 procent van het totale personeelsbestand. Dat meldt zakenkrant Financial Times op basis van bronnen. In februari maakte de BBC al bekend de komende jaren flink te willen bezuinigen.

Het banenverlies komt kort na de benoeming van een nieuwe directeur-generaal bij de BBC. In maart werd bekend dat de voormalige Google-topbestuurder Matt Brittin in mei de nieuwe baas wordt van de omroep. Bij de BBC werken nu meer dan 21.000 mensen in het Verenigd Koninkrijk.

De BBC wil de kosten de komende drie jaar met 10 procent verlagen, wat naar verwachting in de honderden miljoenen loopt. Vorig jaar bedroegen de uitgaven van de BBC meer dan 4 miljard pond, omgerekend 4,6 miljard euro.