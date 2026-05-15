OM: eerst gedegen onderzoek voor aanhouding vrouwen Stadskanaal

door anp
vrijdag, 15 mei 2026 om 14:38
GRONINGEN (ANP) - Het Openbaar Ministerie wilde het onderzoek naar de twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van kindermishandeling eerst "gedegen inhoud geven" alvorens hen aan te houden. Dat zegt het OM vrijdag. Politie en OM krijgen naar eigen zeggen veel vragen over het moment van de aanhoudingen.
Het OM legt uit dat het weinig kan delen omdat de verdachten in beperkingen zitten. "Wel kunnen we zeggen dat op het moment dat politie en OM betrokken zijn geraakt bij deze casus, er direct een strafrechtelijk onderzoek is ingesteld. Op datzelfde moment is gekeken naar de veiligheid van de kinderen. Deze bleek gewaarborgd te zijn", stelt het OM. "Daarop is besloten de verdachten niet direct aan te houden, maar eerst het onderzoek gedegen inhoud te geven voordat de verdachten aangehouden en verhoord zouden worden."
Nadat Dagblad van het Noorden donderdag een verhaal over de zaak had gepubliceerd, ontstond onrust in de Groningse plaats. Daarop werd besloten de aanhoudingen, die al gepland stonden, te vervroegen.
