Team Verstappen start 24 uur van Nürburgring vanaf vierde plek

door anp
vrijdag, 15 mei 2026 om 14:31
NÜRBURGRING (ANP) - Het team van Max Verstappen start bij de 24 uur van de Nürburgring zaterdag als vierde. De Spanjaard Daniel Juncadella kwam in de Mercedes-AMG GT3 in de derde kwalificatiesessie op het circuit in de Duitse Eifel tot een tijd van 8.12,005. Daarmee was hij 0,882 seconde langzamer dan de Lamborghini van de Duitser Luca Engstler, die poleposition veroverde.
Verstappen zat eerder in de tweede kwalificatiesessie achter het stuur. Met een zesde plaats verzekerde hij het team van een plek voor de derde kwalificatie. Naast Juncadella en Verstappen bestaat het team uit de Oostenrijker Lucas Auer en Jules Gounon uit Andorra.
De 24 uur van de Nürburgring begint zaterdag om 15.00 uur.
