OM eist 10 jaar cel tegen Assenaar (81) voor doden van zijn vrouw

ASSEN (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft donderdag in de rechtbank in Assen een celstraf van tien jaar geëist tegen de 81-jarige Epko F. uit Assen voor het doden van zijn 72-jarige echtgenote Ida.

Volgens het OM heeft F. zijn vrouw in de avond van 24 augustus vorig jaar in hun woning om het leven gebracht, waarna hij haar lichaam 's nachts dumpte in het Noord-Willemskanaal bij Tynaarlo. Daar is ze de volgende dag gevonden met een plastic zak over haar hoofd. Kort daarna is de man aangehouden.

Volgens het OM heeft de verdachte veel meer geweld gebruikt dan de paar vuistslagen die hij heeft toegegeven. Het OM heeft geen bewijs voor een opgezet plan en gaat uit van doodslag.

Eigen woning

De verdachte bekende in de rechtbank zijn vrouw in het kanaal te hebben gedumpt. F. heeft verklaard dat die avond iets bij hem knapte, omdat zijn vrouw geen seks meer met hem wilde. "Op een gegeven moment ben ik naar de slaapkamer gegaan en heb ik het opnieuw gevraagd en was het weer nee, nee, nee", zei de man.

Het slachtoffer was bezig met het zoeken naar een eigen woning, bleek tijdens de strafzaak. F. wist dat en had onder meer haar bankpas afgenomen om te voorkomen dat ze hem zou verlaten na een huwelijk van 45 jaar. "Dan dacht ik: dan zal ze wel blijven. Ik deed dat, omdat ik heel veel van haar hield", zei F.

Femicide

Hij is onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Gedragsdeskundigen hebben geen persoonlijkheidsstoornis bij hem kunnen ontdekken. Wel zijn de hersenen van F. fors beschadigd door hersenbloedingen in het verleden. Het OM acht de man verminderd toerekeningsvatbaar.

De officier van justitie zei dat de vrouw om het leven is gebracht "in een tijd dat Nederland volledig in de ban was van femicide". "De moord op Lisa uit Abcoude had slechts enkele dagen voor de dood van Ida plaatsgevonden", zei ze. "Ida is een van de vrouwen die door haar partner om het leven is gebracht, omdat zij niet deed wat hij wilde."

Nabestaanden

Nabestaanden maakten tijdens de zitting gebruik van hun spreekrecht. "Haar dood heeft mijn leven volledig ontwricht. Het verlies van mijn moeder raakt me elke dag", zei de dochter van Ida. "Ik ben niet alleen mijn moeder kwijt, maar ook mijn vader. De persoon die mij veiligheid had moeten geven, heeft mijn moeder gedood."

Ze neemt haar vader extra kwalijk dat hij het lichaam in het kanaal achterliet. Haar moeder was bang voor water. "Alsof ze niets waard was, dat maakt het extra wreed. Die plek aan het kanaal was de plek waar mijn man en ik rust vonden. De plek van ons geluk is nu de plek van de dood van mijn moeder." Ze vraagt haar vader niet in beroep te gaan. "Ik heb recht op afsluiting."

De rechtbank doet op 9 juni uitspraak.