Amerikaan Zheng houdt De Jong uit hoofdtoernooi Roland Garros

door anp
donderdag, 21 mei 2026 om 13:14
PARIJS (ANP) - Tennisser Jesper de Jong is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi van Roland Garros. De Nederlander verloor in de laatste kwalificatieronde in twee sets van de Amerikaan Michael Zheng: 5-7 3-6. Dat is een tegenvaller voor De Jong, die de afgelopen twee edities van het grandslamtoernooi op het Parijse gravel de tweede ronde van het hoofdtoernooi wist te bereiken.
De 22-jarige Zheng sloeg in de eerste set toe bij een stand van 5-5. Hij brak de service van de Nederlander en won de set vervolgens met 7-5. In de tweede set plaatste Zheng twee keer een break en liet hij De Jong vrij kansloos.
De uitschakeling van De Jong betekent dat alleen Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp uitkomen in het hoofdtoernooi bij de mannen. Zij zijn op basis van hun plek op de wereldranglijst rechtstreeks geplaatst.
