Centrale trainingsplek voor beachvolleyballers in Den Haag

DEN HAAG (ANP) - In Den Haag komt een centrale ontmoetings- en trainingsplek voor beachvolleyballers. De internationale volleybalbond FIVB, de Nederlandse volleybalbond Nevobo en de gemeente Den Haag hebben een intentieverklaring ondertekend voor het zogenoemde Beach Volleyball Centre of Excellence and Innovation, dat wordt ondergebracht op Sportcampus Zuiderpark.

"Het feit dat de FIVB graag een Center of Excellence wil vestigen in Den Haag is een mooie erkenning voor al het werk dat Nevobo en de gemeente Den Haag de afgelopen jaren hebben gedaan om beachvolleybal in Nederland naar een hoger plan te tillen", zegt Peter Sprenger, voorzitter van de Nevobo. "De komst van het Center of Excellence zal bijdragen aan de verdere ontwikkeling van beachvolleybal."

In het centrum komen naast trainingsfaciliteiten ook technologische methodes om beachvolleybal nog wetenschappelijker te kunnen benaderen, zoals apparatuur om looplijnen en spronghoogte te meten. Het centrum gaat ook een rol vervullen op sociaal-maatschappelijk vlak. "Door een omgeving te creëren waar sporters en coaches elkaar op informele wijze kunnen ontmoeten. Op die manier wordt verder gebouwd aan het versterken van de beachvolleybalgemeenschap", aldus de Nevobo.