OM eist 16 jaar cel voor doodschieten rapper Bigidagoe

AMSTERDAM (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft een celstraf van zestien jaar geëist tegen Shairone S. (21) voor het doodschieten van Danzel Silos (26), ook bekend als rapper Bigidagoe.

Het slachtoffer werd op zondag 25 februari vorig jaar om iets voor 05.30 uur neergeschoten. Dat gebeurde na afloop van een feest in een partycentrum aan de Rhoneweg in de buurt van station Amsterdam Sloterdijk. "Een tragische dood", zei de officier van justitie vrijdag in de rechtbank in Amsterdam.

De verdachte heeft bekend te hebben geschoten op de groep waarin het slachtoffer zich bevond. Na een ruzie loste hij vier schoten met een wapen dat hij kreeg aangereikt. De rapper van formatie Zone 6 werd geraakt in zijn hart, lever en nier.

Bigidagoe was op het moment van zijn overlijden in afwachting van een uitspraak van de rechtbank. Het Openbaar Ministerie had tegen hem vier jaar cel geëist in een strafzaak die ging over de ontvoering van een rivaliserende rapper.