Veldkamp: Amerikaanse visumregels pijnlijk voor transpersonen

DEN HAAG (ANP) - Buitenlandminister Caspar Veldkamp vindt de nieuwe visumregels van de Verenigde Staten "pijnlijk". Wie een visum voor de VS wil, moet het geboortegeslacht invullen en kan daarbij alleen kiezen tussen man en vrouw.

"Dat is natuurlijk een probleem voor transgender mensen en intersekse mensen", zei de NSC-minister vrijdag tegen het ANP. "Ik vind dat pijnlijk en een stap achteruit." De regels zijn het gevolg van een decreet dat de Amerikaanse president Donald Trump in januari tekende.

Buitenlandse Zaken heeft recent een waarschuwing voor lhbtiq+'ers toegevoegd aan het reisadvies voor de VS. "Houd er rekening mee dat wetten en gebruiken in de VS tegenover lhbtiq+-personen kunnen afwijken van die in Nederland", staat er.