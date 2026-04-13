OM eist 17 jaar cel en tbs voor doden van moeder in Landsmeer

AMSTERDAM (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft een gevangenisstraf van zeventien jaar en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 33-jarige Timothy B. voor de moord op zijn 52-jarige moeder in zijn woning in Landsmeer en het wegmaken van haar onderbenen. De afgezaagde lichaamsdelen zijn nog niet teruggevonden, bleek maandag tijdens de strafzaak in de rechtbank in Amsterdam.

B. zou in de avond van 8 januari vorig jaar in zijn keuken zijn moeder een kogel in het hoofd hebben geschoten. Ook had ze vier steekwonden in haar hals, wang, nek en borst.

Het bovenlichaam van de vrouw werd de volgende dag gevonden in het bad van de woning van de verdachte. B. zegt zich alleen te herinneren dat hij een vuurwapen uit zijn keukenlade pakte. Hij zegt niets meer te weten van het steken van zijn moeder of het verplaatsen en verminken van haar lichaam.

Doodslag

Over het geclaimde geheugenverlies zegt het OM dat daarvoor geen neurologische oorzaak is vastgesteld. "Het kan als ongeloofwaardig terzijde worden geschoven", zei de officier van justitie. Volgens haar kiest de verdachte er bewust voor om niets te verklaren over de moord op zijn moeder en het verminken van haar lichaam.

Volgens het OM is sprake van doodslag en niet van moord, omdat niet valt te bewijzen dat B. een vooropgezet plan had. Zo kon het OM niet hardmaken dat B. twee vuurwapens aanschafte met de bedoeling zijn moeder te vermoorden.

De strafzaak gaat dinsdag verder met het pleidooi van de advocaat van B.