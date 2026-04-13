Trump dreigt met aanvallen op schepen Iran die blokkade negeren

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft gedreigd met aanvallen op Iraanse "snelle aanvalsschepen", als die de blokkade van de Golf van Oman negeren. "Als een van deze schepen ook maar in de buurt komt van onze blokkade, zal het onmiddellijk worden uitgeschakeld", schrijft Trump op Truth Social.

De president kondigde zondag aan dat de Amerikanen de zeeën rond Iran zouden gaan blokkeren. Die blokkade zou maandag om 16.00 uur zijn ingegaan.

Trump claimt nu dat een groot deel van de Iraanse marine is vernietigd. 158 schepen zouden tot zinken zijn gebracht. Hij schrijft dat de Amerikanen de Iraanse snelle aanvalsschepen tot nu toe niet hebben aangevallen, omdat die "niet echt een bedreiging" zouden vormen. Maar nu stelt hij dat de vaartuigen hetzelfde lot te wachten staat als de boten uit Venezuela. De Verenigde Staten hebben sinds september tientallen boten op de Caribische Zee aangevallen omdat die drugs zouden vervoeren.