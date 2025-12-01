OM eist 20 jaar cel en tbs voor dodelijke mesaanval Erasmusbrug

ROTTERDAM (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft twintig jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 23-jarige Ayoub M. voor de dodelijke steekpartij bij de Rotterdamse Erasmusbrug op 19 september vorig jaar. Een 32-jarige Rotterdammer kwam daarbij om het leven. Een man uit Zwitserland raakte gewond. M., afkomstig uit Amersfoort, werd overmeesterd door omstanders.

M. staat in de rechtbank op Schiphol terecht voor moord, meerdere pogingen tot moord en bedreiging, alles met een terroristisch motief. Volgens het OM riep hij meerdere keren "Allahu akbar" (God is de grootste) tijdens het geweld.

Het OM gaat uit van voorbedachte raad. "Het is duidelijk dat hij vooraf heeft nagedacht over zijn plan", zei de officier van justitie. Gedragsdeskundigen vinden hem verminderd toerekeningsvatbaar.