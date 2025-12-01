Nederland trekt 10 miljoen uit voor voorzetting hulp Suriname

PARAMARIBO (ANP) - Het demissionaire kabinet maakt 10 miljoen euro vrij om het zogeheten Makandra-programma voort te zetten dat de samenwerking tussen Nederlandse en Surinaamse overheidsorganisaties moet versterken. Dat maakte demissionair minister David van Weel (Buitenlandse Zaken, VVD) bekend in Suriname. Hij is daar voor het staatsbezoek van het koningspaar.

Van Weel en zijn Surinaamse collega Melvin Bouma ondertekenden maandag de overeenkomst. "Het Makandra-programma heeft onze samenwerking met Suriname zichtbaar versterkt - van financiën tot politie en justitie, defensie, onderwijs, volksgezondheid en kustbescherming", aldus Van Weel.

Het eerste Makandra-programma liep van maart 2021 tot juli dit jaar en financierde 52 projecten. De onafhankelijke inspectiedienst van het ministerie van Buitenlandse Zaken (IOB) stelt in een maandag verschenen evaluatie van het programma dat het een "belangrijke bijdrage" heeft geleverd aan de verbetering van de diplomatieke banden, maar dat concrete effecten vaak uitbleven.

Effectiviteit

Volgens de IOB werd er te weinig naar de lange termijn gekeken en was er te weinig geld om de ambities te halen. De 10 miljoen euro van het programma werd verdeeld over "relatief kleine kortlopende programma's". Als er geen gedeeld belang was, toonden Nederlandse ministeries weinig interesse. Wat de effectiviteit ook niet ten goede kwam, was dat er pas laat werd gestuurd op de samenhang tussen de verschillende projecten. Er werd al helemaal niet gekeken naar initiatieven van andere organisaties of landen.

De IOB komt met een aantal aanbevelingen. In de toekomst moet het programma meer op concrete doelen gericht zijn. "Neem meer tijd en bied gerichte ondersteuning aan Surinaamse overheidsorganisaties om hun behoeften op het gebied van capaciteitsversterking concreet uit te werken." Verder moeten de gekozen beleidsterreinen een prioriteit van beide landen zijn en moet er meer gebruik worden gemaakt van Surinaamse kennis. Tot slot moet aansluiting worden gezocht bij projecten van internationale donoren.