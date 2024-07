OM eist 2,5 jaar cel voor gooien brandbom naar ambassade Israël

DEN HAAG (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag een celstraf van 2,5 jaar, waarvan tien maanden voorwaardelijk, geëist tegen de 25-jarige Amsterdammer Osama A. Hij wordt ervan verdacht op 21 maart een molotovcocktail te hebben gegooid naar de Israëlische ambassade in Den Haag.

De man zegt dat hij met zijn actie een signaal wilde afgeven aan Israël om te stoppen met de oorlog in Gaza. "Dat kinderen doodgaan van de honger, dat heb ik zelf meegemaakt", zei de in Syrië geboren verdachte. "Het was een boodschap aan Israël: oorlog is fout, stop alsjeblieft."

A. liep al langer rond met het idee om een brandbom te gooien. Tijdens de rechtszaak bleek dat hij ook op 7 maart met een fles gevuld met benzine en een stuk stof naar het ambassadegebouw aan de Johan de Wittlaan was gegaan.