De zojuist beëdigde premier Dick Schoof zegt in zijn eerste bericht op X en Instagram dat Nederland om hem kan rekenen. "Ik kijk er zeer naar uit om als minister-president aan de slag te gaan. Voor een veilig en rechtvaardig Nederland met bestaanszekerheid voor iedereen."

Hij vervolgt: "Grip op migratie, in gesprek blijven, keuzes maken en daar duidelijk over zijn, daar sta ik voor. U kunt op me rekenen."