OM eist 40 uur werkstraf tegen presentatrice Raisa Blommestijn

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag een werkstraf van veertig uur geëist tegen Raisa Blommestijn, presentatrice van de omroep Ongehoord Nederland (ON!), voor groepsbelediging en smaad.

Blommestijn staat in de rechtbank in Den Haag terecht voor een bericht op sociale media van 10 mei vorig jaar, waarin ze zich volgens het OM beledigend uitliet over mensen met een zwarte huidskleur door de term 'negroïde primaten' te gebruiken. Het OM ziet dit als groepsbelediging. "De verdachte heeft zeer kwetsende uitlatingen gedaan. Voor zulke uitlatingen is geen plaats in onze maatschappij", zei de officier van justitie.

Daarnaast wordt ze ook vervolgd voor smaad naar aanleiding van een tweet waarin ze advocaat Sidney Smeets 'kleuterneuker' noemt, terwijl de rechtbank Rotterdam net iemand had veroordeeld voor het plaatsen van een soortgelijk bericht.