OM eist 5 jaar cel en tbs met dwang tegen ontmaskerde afvalcoach

AMSTERDAM (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft donderdag vijf jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 48-jarige Mohamed M. Volgens de officier van justitie heeft de Haarlemmer zich op internet voorgedaan als afvalcoach om contact te leggen met jonge, kwetsbare meisjes, aan wie hij zich vervolgens vergreep. "Een man met een dubbelleven, die was geobsedeerd door seks en gewetenloos te werk ging", aldus de aanklager bij de rechtbank in Amsterdam.

M. zou contact met de meisjes hebben gelegd via zogeheten pro-ana-sites, waarop tips zijn te vinden om te vermageren. De zaak tegen hem kwam aan het rollen nadat hij in de val was gelokt door het tv-programma Undercover in Nederland van Alberto Stegeman. In februari 2022 dacht hij een afspraak te hebben met een 15-jarig meisje. In werkelijkheid was het een medewerkster van het SBS6-programma Undercover in Nederland.