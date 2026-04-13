OM eist 60 uur werkstraf voor Raisa Blommestijn om tweets

DEN HAAG (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep een werkstraf van 60 uur geëist tegen Raisa Blommestijn, waarvan 30 uur voorwaardelijk. De presentatrice van Ongehoord Nederland (ON!) staat terecht voor groepsbelediging en smaad vanwege berichten op X in 2023.

Blommestijn noemde mannen in een video over een mishandeling 'negroïde primaten' en omschreef advocaat en voormalig D66-Kamerlid Sidney Smeets in een andere tweet als 'kleuterneuker'.

Volgens het OM heeft Blommestijn zich met de term 'negroïde primaten' laatdunkend uitgelaten over een groep mensen vanwege hun huidskleur. "Ze worden afgeschilderd als agressieve apen", stelde de advocaat-generaal. "De verdachte heeft met haar bewoordingen twee groepen mensen tegenover elkaar gezet."

De rechtbank in Den Haag veroordeelde Blommestijn in 2024 tot 80 uur werkstraf, waarvan 40 voorwaardelijk, en een schadevergoeding van 1550 euro aan Smeets. Zij ging tegen die uitspraak in hoger beroep.