Rutte kijkt uit naar 'versterken' NAVO met nieuw Hongaars bewind

Samenleving
door anp
maandag, 13 april 2026 om 15:18
anp130426125 1
BRUSSEL (ANP) - NAVO-topman Mark Rutte kijkt ernaar uit om samen te werken met het nieuwe bewind in Hongarije, dat een einde maakte aan zestien jaar Orbán. Rutte heeft zondagavond meteen met aankomend premier Péter Magyar gebeld, laat hij weten.
Hongarije was onder Orbán notoir dwarsligger in de Europese Unie, maar roerde zich binnen de NAVO minder. De vriendschappelijke verstandhouding die de regering-Orbán bleef onderhouden met Rusland was wel een zorg. Jaren geleden al waarschuwden andere lidstaten dat geheimen niet veilig waren voor Rusland als Hongarije aanschoof, memoreerde de Poolse premier Donald Tusk drie weken geleden nog.
"Ik kijk ernaar uit om met hem samen te werken aan het verder versterken van de Euro-Atlantische veiligheid", zei Rutte over zijn telefoontje met Magyar.
