OM eist 7 jaar cel tegen ex-conciërge basisschool Zoetermeer

DEN HAAG (ANP) - Het OM heeft zeven jaar celstraf en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 58-jarige Oskar van der V. uit Zoetermeer. Hij werkte tussen 2019 en 2025 als conciërge op een basisschool in Zoetermeer en zou met twee leerlingen ontucht hebben gepleegd. Ook wordt hij ervan verdacht zeker achttien kinderen in het geheim te hebben gefilmd en bijna 200.000 afbeeldingen van seksueel kindermisbruik in zijn bezit te hebben gehad.

"Deze zaak gaat ook over het ernstig beschamen van vertrouwen", zei de officier van justitie. "Kinderen moeten veilig zijn bij volwassenen die verantwoordelijk zijn voor hun welzijn." Volgens het OM is de verdachte "leugenachtig en manipulerend" te werk gegaan.

Eind 2022 meldde zich een moeder bij de schooldirectie met een klacht over de conciërge. Die klacht, en andere zorgwekkende signalen van meerdere ouders, werden niet serieus genomen, zo bleek dinsdag tijdens de behandeling van de zaak.

Psycholoog

Van der V. was tussen 2018 en 2021 vrijwillig in behandeling voor zijn pedofiele stoornis bij De Waag, een centrum voor forensische geestelijke gezondheidszorg. Toen hij bij de school ging werken, ontstond een conflict met zijn psycholoog. De psycholoog bleef erop hameren dat het fout zou kunnen aflopen, bleek uit een rapportage.

Uiteindelijk dreigde de behandelaar de school te informeren, maar het behandelteam van Van der V. besloot uiteindelijk het beroepsgeheim niet te doorbreken. De verdachte vertelde na zijn indiensttreding bij de school niet aan zijn behandelaars dat hij kinderen filmde.