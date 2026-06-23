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Koers SpaceX gaat verder omlaag op Wall Street

Economie
door anp
dinsdag, 23 juni 2026 om 15:38
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NEW YORK (ANP) - De beurskoers van SpaceX, het ruimtevaart- en AI-bedrijf van Elon Musk, ging dinsdag bij opening van de beurshandel in New York verder omlaag. Maandag verloor het aandeel al meer dan 16 procent. Met die koersdaling ging ongeveer 400 miljard dollar aan beurswaarde van SpaceX verloren.
In de vroege handel op Wall Street stond SpaceX bijna 3 procent lager op 150 dollar per aandeel. Het bedrijf is nu al vier handelsdagen op rij aan het zakken. SpaceX maakte vrijdag 12 juni zijn debuut op de beurs tegen een introductiekoers van 135 dollar per aandeel. Met die beursgang werd 75 miljard dollar opgehaald, waarmee het de grootste beursgang ooit was. De marktwaarde van SpaceX is nu weer onder de 2 biljoen dollar gedaald.
De Dow-Jonesindex noteerde bij aanvang een min van 0,6 procent op 51.410 punten. De breed samengestelde S&P 500 daalde 1,5 procent tot 7364 punten en de technologiebeurs Nasdaq verloor ruim 2 procent tot 25.585 punten.
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