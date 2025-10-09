OM eist celstraffen tot levenslang in zaak Peter R. de Vries

SCHIPHOL (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft donderdag in hoger beroep een levenslange celstraf geëist tegen drie verdachten van de moord op Peter R. de Vries in 2021. Het gaat om de twee vermeende uitvoerders, Delano G. (26) en Kamil E. (39) en de man die hen zou hebben aangestuurd, Krystian M. (30).

In totaal staan negen mannen terecht voor mogelijke betrokkenheid bij de moord. Alle verdachten "hebben een bijdrage geleverd" aan de moord en zijn verantwoordelijk voor "een gruwelijke en laffe daad, die met een verbijsterende kilheid is gepleegd", zeiden de advocaten-generaal.

Kamil E. gaf deze week in de beveiligde rechtbank op Schiphol toe dat eigenlijk hij de moord had moeten uitvoeren. Hij reed verschillende keren naar Amsterdam en liep daar achter de misdaadverslaggever aan, maar weigerde uiteindelijk de moord uit te voeren. De opdrachtgever - volgens het OM is dat de 30-jarige Krystian M. - zou woest zijn geworden. Hij dwong E. te chaufferen, hij moest meedoen "omdat hij te veel wist", anders zou E.'s moeder worden gedood.

Vijf kogels afgevuurd

Vervolgens werd Konrad W. geregeld; hij moest De Vries op 5 juli 2021 doodschieten, maar dat werd op het laatste moment afgeblazen omdat bleek dat de misdaadverslaggever die dag niet in de uitzending van RTL Boulevard zat. De volgende dag gaf W. aan dat hij 'de klus' toch niet ging uitvoeren. Tegen W. eiste het OM donderdag een gevangenisstraf van zeventien jaar.

In allerijl moest vervolgens Delano G. geregeld worden als schutter. Slechts enkele uren na het aannemen van de opdracht, schoot hij vijf kogels af op De Vries. Drie kwartier na de aanslag arresteerde de politie de twee uitvoerders, Kamil E. en Delano G. Zij werden in een gestolen auto op de snelweg aangehouden. De overige verdachten zijn later opgepakt.