VN: strijd tegen honger moeilijk door oorlog, economie en klimaat

RIO DE JANEIRO (ANP/AFP) - De strijd tegen wereldhonger wordt bemoeilijkt door conflicten, economische onrust en extreem weer, stelt een aantal organisaties van de Verenigde Naties in een gezamenlijk rapport. Het VN-doel om in 2030 honger de wereld uit te hebben, raakt steeds verder uit zicht.

Vorig jaar leden zo'n 733 miljoen mensen honger, aldus het rapport van voedselorganisatie FAO, landbouwontwikkelingsfonds IFAD, kinderrechtenorganisatie UNICEF, het Wereldvoedselprogramma (WFP) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat werd gepresenteerd op een G20-top in Rio de Janeiro. De verbetering die over langere termijn te zien was, is volgens de organisaties de laatste drie jaar gestokt.

Oorlogen, klimaatverandering en economische problemen veroorzaken vaak honger. Mensen hebben moeilijker toegang tot gezond eten of kunnen het niet betalen. Dit soort gebeurtenissen komt volgens het rapport steeds vaker voor en wordt bovendien ernstiger. Daarnaast zijn de gevolgen van de covidpandemie nog altijd voelbaar.

Sommige delen van de wereld worden veel harder getroffen door honger dan andere. In lage-inkomenslanden kon in 2022 ruim 71 procent van de mensen geen gezond eten betalen, terwijl dat in hoge-inkomenslanden om ruim 6 procent gaat.