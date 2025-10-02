ECONOMIE
OM eist taakstraf tegen ex-jeugdtrainer Vitesse voor seksappjes

Samenleving
door anp
donderdag, 02 oktober 2025 om 14:10
BREDA (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft voor de rechtbank in Breda een taakstraf van honderd uur geëist tegen voormalig jeugdtrainer Marc H. (41) van de Arnhemse voetbalclub Vitesse. Hij heeft bekend dat hij in september vorig jaar een minderjarig meisje van destijds 16 jaar expliciete seksueel getinte WhatsApp-berichten stuurde.
Het slachtoffer trainde bij de voetbalschool van H. in Eindhoven en kreeg privéles van hem. Vitesse stuurde de in opspraak geraakte jeugdtrainer in juli weg. H. trainde bij Vitesse het hoogste jeugdteam.
H. was donderdagmiddag niet aanwezig in de rechtbank in Breda. Zijn advocaat legde uit dat hij "een constante angst en onzekerheid ervaart" door de strafzaak.
De rechtbank doet op 16 oktober uitspraak.
