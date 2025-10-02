ECONOMIE
Cao-akkoord voor duizenden werknemers slagers: 6 procent erbij

Economie
door anp
donderdag, 02 oktober 2025 om 14:06
UTRECHT (ANP) - Vakbonden CNV en FNV hebben een akkoord bereikt met werkgeversorganisatie KNS over de nieuwe cao voor slagerijen. Werknemers zien hun lonen de komende anderhalf jaar met 6 procent stijgen, meldt CNV. Ook houden zij de zondag- en nachttoeslag. De cao geldt voor ongeveer 16.000 werknemers.
De nieuwe cao voor slagerijen loopt van 1 september dit jaar tot 1 maart 2027. De lonen gaan in drie stappen omhoog. Per 1 november van dit jaar krijgen werknemers er 1 procent bij. Per 1 maart volgt een stijging van 3,5 procent en per 1 januari 2027 een stijging van 1,5 procent.
Ook krijgen uitzendkrachten sneller zicht op een vast contract en komt er een vervolg op de huidige zwaarwerkregeling. Daarmee kunnen werknemers eerder dan de pensioengerechtigde leeftijd stoppen met werken. CNV-leden kunnen de komende weken stemmen over het resultaat.
