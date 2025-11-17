ECONOMIE
Vanavond beslist BBB of Caroline van der Plas mag blijven

Politiek
door Gerard Driehuis
maandag, 17 november 2025 om 7:01
Vanavond komt de top van BBB bijeen, bericht NRC. In die top zwelt de kritiek aan op politiek leider Caroline van der Plas. Ze werd op handen gedragen toen ze verkiezingen won. Maar nu heeft ze verloren en trekt menigeen zijn/haar handen van haar af.
NRC belde met partijprominenten, met name de kamerleden uit de Eerste Kamer, en zien een neiging Van der Plas de schuld te geven van zowel de merkwaardige campagne als het verlies. In de campagne verliet BBB het thema boeren en stikstof en profileerde zich als het zusje van de PVV. Dat ligt aan de leider, vinden critici. Meerdere prominenten vinden dat haar beste tijd geweest is, en dat ze beter plaats kan maken voor Mona Keijzer. Zo wordt Mona, na decennia zwoegen bij CDA en BBB, toch nog ergens de baas

