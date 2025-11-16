Kindertelefoon geschokt door handelen ex-vrijwilliger uit podcast

AMSTERDAM (ANP) - Directeur van de Kindertelefoon Roline de Wilde is "geschokt" door het handelen van een ex-vrijwilliger, bevestigt ze na berichtgeving van Nieuwsuur. In 2020 wisselde de vrijwilliger tegen de regels contactgegevens uit met iemand van wie ze dacht dat het een kind was. Over het uit de hand gelopen contact dat hieruit ontstond, maakte onderzoeksprogramma Zembla onlangs de podcast Op zoek naar Marlotte.

De ex-vrijwilliger bouwde een band op met iemand die zich voordeed als een meisje met de naam Marlotte, die zogenaamd jaren met brandwonden in een ziekenhuis lag en uiteindelijk overleed. Zembla kwam erachter dat het verhaal niet klopte en dat er een volwassen vrouw achter de WhatsApp-gesprekken tussen 'Marlotte' en de ex-vrijwilliger zat.

Directeur De Wilde snapt niet dat de vrijwilliger destijds privécontact met het kind zocht, iets wat vrijwilligers van de Kindertelefoon niet mogen doen. Ook betreurt ze dat de vrouw geen contact zocht met de Kindertelefoon toen het verhaal van 'Marlotte' dramatische wendingen nam en dit beslag legde op het leven van de vrijwilliger.