Tbs met voorwaarden voor man (33) die vrouw doodstak in Amsterdam

AMSTERDAM (ANP) - De rechtbank in Amsterdam heeft de 33-jarige Khalid A. veroordeeld voor het doodsteken van een 30-jarige vrouw op 1 februari 2025 in Amsterdam-West. De rechter oordeelt dat de man handelde in een psychose en volledig ontoerekeningsvatbaar was. Aan de man is tbs met voorwaarden opgelegd.

Het Openbaar Ministerie had tbs met dwangverpleging geëist; daarbij wordt de dader voor minstens twee jaar verpleegd in een gesloten tbs-kliniek. Daarin ging de rechter niet mee. Volgens de rechtbank wordt de samenleving ook bij tbs met voorwaarden voldoende beschermd tegen A. De rechter volgt met de uitspraak de adviezen van de gedragsdeskundigen die A. onderzochten.

A. wordt opgenomen bij een zorginstelling, mag gedurende zijn tbs-behandeling niet naar het buitenland en krijgt een alcohol- en drugsverbod. Mocht hij tijdens zijn behandeling zich niet aan een van de voorwaarden houden, dan kan hij alsnog tbs met dwangverpleging krijgen. Ook kreeg A. een zogenoemde gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel (GVM) opgelegd. Deze maatregel is specifiek ontworpen om herhaling te voorkomen bij veroordeelden van ernstige gewelds- en zedendelicten.

Nabestaanden

De man moet ook schadevergoedingen betalen aan nabestaanden van de vrouw.

A. en het slachtoffer hadden enige tijd een relatie, maar de vrouw wilde daarmee stoppen. Hij zou al geruime tijd verward zijn geweest en hebben gedacht dat ze bij een criminele organisatie hoorde die zijn leven kapot wilde maken. "Ik was in een psychose, ik was gek", zei A. eerder tegen de rechtbank.

Na de steekpartij meldde A. zich onder het bloed bij een politiebureau. In zijn woning trof de politie "een enorm bloedbad" en het levenloze lichaam van het slachtoffer.