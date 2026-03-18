OM eist tbs met dwangverpleging voor doden vrouw Amsterdam

Samenleving
door anp
woensdag, 18 maart 2026 om 14:39
AMSTERDAM (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft woensdag bij de rechtbank in Amsterdam tbs met dwangverpleging geëist tegen de 33-jarige Khalid A. voor het doden van een 30-jarige vrouw op 1 februari vorig jaar, Dat gebeurde in zijn woning aan de Gerard Callenburgstraat in Amsterdam-West. A. stak de vrouw meer dan veertig keer en sneed haar keel door.
Volgens gedragsdeskundigen verkeerde A. onder invloed van een ernstige psychotische stoornis en is hij volledig ontoerekeningsvatbaar. De officier van justitie nam die conclusie over en vroeg de rechtbank de verdachte te ontslaan van alle rechtsvervolging.
A. en het uit Kroatië afkomstige slachtoffer hadden enige tijd een relatie. In de tijd voor het excessieve, dodelijke geweld was er sprake van ruzies. Het slachtoffer wilde van A. af, maar hij zou dat niet hebben geaccepteerd. De man zou al geruime tijd verward zijn geweest.
Na de steekpartij meldde A. zich onder het bloed bij een politiebureau. In zijn woning trof de politie "een enorm bloedbad" en het levenloze lichaam van het slachtoffer.
