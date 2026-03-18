ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Skigondel in Zwitsers skigebied losgeraakt, tuimelt van berg af

Samenleving
door Redactie
woensdag, 18 maart 2026 om 14:24
bijgewerkt om woensdag, 18 maart 2026 om 14:28
anp180326144 1
In het Zwitserse skigebied Engelberg is een gondel losgeraakt van een skilift. Op beelden bij Zwitserse media is te zien hoe de gondel van een berg rolt. Onduidelijk is op dit moment of er mensen in de gondel zaten, of dat er gewonden zijn. Volgens nieuwssite 20 minuten is er sprake van minstens één gewonde. Ook schrijft dat medium dat een reddingshelikopter is ingezet.
De kantonpolitie heeft bevestigd dat er sprake is van een "incident", maar heeft vooralsnog geen verdere informatie gegeven. Om 15.00 uur volgt er een persconferentie over het voorval.
loading

Loading