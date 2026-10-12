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OM eist tbs met voorwaarden voor serie aanrandingen Utrecht

Samenleving
door anp
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UTRECHT (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft maandag tbs met voorwaarden geëist tegen Johannes F. (68) uit Utrecht voor een serie aanrandingen in 2023 en 2024. Het merendeel van zijn slachtoffers was minderjarig. "De verdachte heeft hun onbevangenheid op een zeer grove manier geschaad", zei de officier van justitie hierover.
Ook eiste het OM een celstraf gelijk aan de dagen die F. doorbracht in voorarrest. Daarbij eiste de officier een alcoholverbod van vijf jaar voor de verdachte. Per overtreding daarvan zou F. twee weken de cel in moeten.
Deskundigen hebben geconcludeerd dat de verdachte zwakbegaafd is. Hij is al vijftig jaar verslaafd aan alcohol. Hierdoor liep hij hersenschade op. Ook zou hij een antisociale gedragsstoornis hebben. Omdat dit ook heeft bijgedragen aan het benaderen van zijn slachtoffers, hebben deskundigen geadviseerd de verdenkingen verminderd aan F. toe te rekenen. Volgens hen is het gevaar voor herhaling hoog, vooral als F. weer gaat drinken.
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