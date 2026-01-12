ECONOMIE
OM heeft geen vertrouwen meer in rechters mondkapjeszaak

Samenleving
door anp
maandag, 12 januari 2026 om 15:18
bijgewerkt om maandag, 12 januari 2026 om 15:23
anp120126146 1
Het Openbaar Ministerie heeft geen vertrouwen meer in de rechters in de mondkapjeszaak. Dit heeft het OM maandag gezegd in de rechtbank in Rotterdam. Het OM vroeg de wrakingskamer van de rechtbank daarom de drie rechters te vervangen.
In de zaak staan Sywert van Lienden en zijn voormalige zakenpartners Camille van Gestel en Bernd Damme terecht voor oplichting, verduistering, valsheid in geschrifte en witwassen.
Aanleiding voor het wrakingsverzoek door het OM zijn opmerkingen van rechtbankvoorzitter Jacco Janssen over de werkwijze van de rechercheurs van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD). Die deden onderzoek naar de mondkapjesaffaire. Daarbij stuitten ze in de computers van Van Lienden op vertrouwelijke correspondentie met zijn advocaten. Die documenten mogen niet worden ingezien door FIOD-medewerkers en het Openbaar Ministerie.
Janssen zei op een zitting van 3 december dat er "veel" verschoningsgerechtigd materiaal is gevonden in de laptops van Van Lienden. "Hiermee geeft de rechtbank blijk van vooringenomenheid", aldus het OM.
